Sergio Pérez dice que está listo para ir a un equipo grande

SINGAPUR (AP). -El piloto mexicano Sergio Pérez dice que está listo para pasar a alguno de los principales equipos en la Fórmula Uno, a medida que aumentan las especulaciones sobre una posible transferencia a Ferrari o McLaren.Los sólidos desempeños de Pérez en esta temporada han hecho que en el ambiente se le asociara a posibles vacantes en las escuderías principales, aunque el director de Ferrari, Luca di Montezemolo, considera que aquel todavía no tiene experiencia como para dar el salto en el 2013."Respeto plenamente su opinión. Para ser un piloto de Ferrari probablemente se necesita más experiencia", admitió Pérez tres días antes de competir en el Gran Premio de Singapur."Es apenas mi segundo año en la Fórmula Uno, pero me siento preparado como para hacer un buen trabajo con un equipo grande, para luchar por el campeonato. En ese sentido me siento preparado".Pérez dijo que no recibió ningún ofrecimiento de las escuderías grandes, pese a que los rumores lo colocan al frente de la lista como posible reemplazante si Ferrari se deshace del brasileño Felipe Massa o si Lewis Hamilton no llega a un acuerdo para renovar contrato con McLaren."Antes era Ferrari y ahora es McLaren", comentó el mexicano. "Siempre que tengo una buena carrera la prensa me coloca en un equipo diferente".