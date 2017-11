Shohei Otani es el centro de atención en las Grandes Ligas

Texas, los Yankees de Nueva York y Minnesota son los equipos que pueden ofrecer más dinero al pícher y toletero japonés Shohei Otani.

Los Rangers pueden ofrecer un máximo de 3 millones 535 mil dólares en bonificaciones por firmar entre el 2 de julio y el próximo 15 de junio, según las cifras recopiladas por Grandes Ligas y que obtuvo The Associated Press.

I truly do believe that if Shohei Otani is posted, he is coming to the Yankees. It just makes so much sense and all insiders/reporters believe he wants to go there as well. He isn't just a potential star. He may be a superstar. Here is what he did in 2014 against MLB All Stars pic.twitter.com/mpdqfFqIBm