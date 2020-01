Simón absuelto en caso de homicidio involuntario

SANTO DOMINGO, Rep. Dominicana.(AP).-El lanzador de los Orioles de Baltimore, Alfredo Simón, fue absuelto este martes por una corte dominicana en el caso de homicidio involuntario que pesaba en su contra por un incidente ocurrido el 31 de diciembre del año pasado.



"El fiscal no probó la acusación. Los testigos del fiscal dijeron que no vieron a Simón disparar su arma y los peritos demostraron que el proyectil que se le extrajo al fallecido no provino del arma de Simón", dijo a la AP la abogada del jugador, Dinora Diloné.



Simón, de 29 años, fue acusado de haber disparado y matado a Michael Castillo Almonte, de 25 años, y herido a su hermano Starlin Castillo, de 17 años, en un incidente ocurrido en la despedida de año. No fue posible conseguir de inmediato una reacción de la fiscalía.



"Con esta decisión Alfredo queda absuelto aunque el fiscal tiene la posibilidad de apelar, pero es poco probable que pueda tomar esta decisión ya que no hubo pruebas para demostrar que él estuvo involucrado en el hecho", agregó Diloné.



Simón tuvo record de 4-9 y efectividad de 4.90 en la temporada de 2011 en funciones de abridor y relevista de los Orioles de Baltimore.



"Yo espero que esto termine ya. He venido a varias audiencias y siempre pasa lo mismo, que los testigos no aparecen", dijo Simón el pasado 18 de octubre cuando se citó a otra audiencia del caso.

+info