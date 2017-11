Subastan camiseta de Jackie Robinson en 2 millones de dólares

Una camiseta del legendario Jackie Robinson fue vendida por 2 millones 050 mil dólares en una subasta y se convierte en uno de los artículos deportivos que mayor precio alcanza, reportan medios internacionales.

Se trata del jersey que utilizó Robinson durante la temporada de novatos en 1947 con los Dodgers de Brooklyn, a la edad de 28 años.

Jackie Robinson Rookie Jersey Sells for $2 Million at Heritage Auction https://t.co/FSFnYsYrvB via @nbcdfw