Suspenden por 25 partidos a Taveras

9:27 a.m. - NUEVA YORK, EU. (AP). -El dominicano Héctor Taveras de un equipo de los Nacionales de Washington en las menores ha sido suspendido 25 partidos por poseer una jeringa no autorizada, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la penalización.

Las Grandes Ligas anunciaron la suspensión del catcher bajo el programa antidopaje de las ligas menores, pero no se dio ninguna razón oficial. La persona que la divulgó habló a condición de guardar el anonimato porque ese detalle no ha sido revelado.

Aunque la mayoría de las suspensiones por ofensas cometidas por primera vez son por 50 partidos, la persona dijo que las Grandes Ligas pueden imponer una menos dura si la razón de la pena es otra que haber dado positivo en un examen.

Bajo el programa antidopaje de las ligas menores, los peloteros sólo pueden tener jeringas si el equipo les ha dado permiso para ello.