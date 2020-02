Técnico de México se niega a hablar de su futuro

9:33 p.m. - COLUMBUS, Ohio, EU (AP). -Si el técnico sueco de la selección de México Sven-Goran Eriksson está nervioso sobre la seguridad de su empleo antes de su primer partido de la hexagonal final en la eliminatoria de la Concacaf, que disputará la noche del miércoles ante Estados Unidos, al menos no lo demuestra.

Pese a las amplias especulaciones que hay en todo México y también en Inglaterra, donde fue el técnico de la selección nacional de que su puesto podría estar en riesgo, Eriksson prefirió hablar sobre las posibilidades de su equipo en vez de hablar sobre su trabajo.

Los diarios británicos mencionaron la posibilidad de que Eriksson tome las riendas de los equipos Portsmouth o Chelsea en caso de que pierda la selección mexicana.

"Nunca he pensado en ello, son pensamientos negativos. Tengo un contrato con México hasta la conclusión de la Copa del mundo 2010. Queremos clasificar y no estoy pensando en una derrota para mañana. Ni hoy ni mañana... clasificaremos a la Copa del Mundo y haremos todo lo necesario para ganar mañana", indicó Eriksson.

Al solicitarle un comentario oficial en torno a los rumores, el técnico replicó: Lo único que puedo decirles es que si el Chelsea me quiere, creo que el dueño debe llamarme por teléfono. Lo conozco muy bien. Tiene mi número. Suelo hablar con él no regularmente, pero lo conozco personalmente, por lo que dudo que haya algún problema, y les prometo que no me ha llamado, así que no hay asunto al respecto.