Tiger Woods aspira a recuperar el número uno en el British Open

BLACKPOOL, Reino Unido (DPA) - La superestrella del golf Tiger Woods será de nuevo el número uno del mundo, puesto que perdió el 31 de octubre de 2010, en caso de ganar el domingo por cuarta vez el British Open."No, no me sorprendería", dijo hoy martes, 17 de julio, el ganador de 14 "majors" dos días antes del comienzo del torneo, dotado con cinco millones de libras (unos 7.7 millones de dólares) y que se jugará en el club de golf Royal Lytham de St. Annes. Actualmente, el estadounidense figura en el cuarto lugar del ranking, detrás del inglés Luke Donald, el norirlandés Rory McIIroy y el inglés Lee Westwood. La jarra de vino ("The Claret Jug") del British la ganó Woods, de 36 años, en 2000, 2005 y 2006.El jueves comenzará el torneo junto al español Sergio García y el inglés Justin Rose. Debido a lesiones se perdió cuatro "majors" y ahora está de nuevo en el buen camino. "Es un proceso, yo intento todos los días mejorar y ante todo ser más constante", dijo el californiano.Se alegra de volver al British Open, aunque la alta hierba en algunos puntos haga casi imposible su juego. Traicionero será también el viento, que cambia constantemente de dirección, alertó.