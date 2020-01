Tiger Woods y una victoria que presagia un buen 2013

SAN DIEGO/BERLÍN (DPA). -Para Tiger Woods no había un sitio mejor para celebrar su victoria número 75 en el circuito de golf que los 18 hoyos de Torrey Pines: siempre que comenzó el año ganando en su California natal, el estadounidense terminó la temporada con muchos títulos en sus vitrinas."Lo siento, no conozco estas estadísticas", señaló Woods con una amplia sonrisa en la rueda de prensa posterior a su triunfo en un campo situado a una hora en coche de la ciudad donde nació, Cypress."¿Si me siento bien? Sí. ¿Si tengo confianza en mí mismo? Absolutamente. Tengo ilusión en este año", agregó el número dos del ranking mundial, que ganó más de 102 millones de dólares en premios durante su carrera.Entre sus objetivos para 2013 está sumar su decimoquinto grande y recuperar el primer puesto de la lista mundial, ahora en manos del norirlandés Rory McIlroy. "Torrey Pines es algo muy especial. Es un honor haber ganado aquí mi torneo número 75", escribió el estadounidense de 37 años en su cuenta de Twitter después de su octava victoria en ese campo.