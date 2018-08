Toussaint gana y Johan Camargo batea de 4-2

El panameño Johan Camargo de 4-2 con una anotada y una empujada, Touki Toussaint lució durante seis innings del encuentro que marcó su debut en las mayores, Ronald Acuña bateó otro jonrón en el comienzo de un juego y los Bravos de Atlanta arrollaron el lunes 9-1 a los Marlins de Miami.

Gracias a la victoria, los Bravos tomaron una delantera de medio juego sobre Filadelfia en el primer puesto de la División Este de la Liga Nacional. Toussaint, haitiano-estadounidense, permitió apenas dos imparables y salió de su único problema serio en la segunda entrada, cuando limitó a los Marlins a una sola anotación.

It was an @MLB debut to remember for @Braves No. 7 prospect Touki Toussaint, who allowed just 1 run on 2 hits over 6 frames: https://t.co/Xynqgk2NQypic.twitter.com/ziH6NgdiTX