Van Persie cree que Henry todavía tiene mucho que ofrecer a Arsenal

LONDRES, Reino Unido.(DPA).- El delantero del Arsenal Robin van Persie cree que Thierry Henry es todavía un futbolista de clase mundial y que no estropearía su legado si vuelve a firmar por el club de la Premier League inglesa.El francés, actualmente en los New York Red Bulls, está a punto de completar el papeleo para jugar a préstamo durante dos meses en su antiguo equipo, durante la época de descanso de la liga estadounidense."Es fantástico", dijo Van Persie en la página oficial del Arsenal. "Al regresar demuestra que tiene valor. No tiene nada que demostrar. Posee aquí un estatus que sólo tienen un par de jugadores. Batió todos los récords individuales en el Arsenal y lo ganó todo".Henry es el máximo goleador del Arsenal con 227 tantos en sus ocho años en el club (1999-2007). "Algunas personas podrían preguntar ¿por qué lo haces, si ya lo has demostrado todo? Pero sólo hay una respuesta: que lo hace porque ama tanto el juego que sólo quiere jugar".A los 34 años, Henry ha perdido gran parte de la velocidad que le hizo tan exitoso, pero van Persie asegura que ha perdido nada de su habilidad."Es increíble, incluso en los entrenamientos", dijo. "Estuvo en un par de prácticas. No quiero poner mucha presión sobre él, pero parece estar ahí mismo"."Será bueno para todos. Es una gran alegría jugar y entrenar con él", añadió. "Oh sí, Thierry está de vuelta, divirtámonos".