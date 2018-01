Venus, Stephens y Vandeweghe se despiden de Australia

Tres de las cuatro semifinalistas del pasado US Open, las estadounidenses Venus Williams (N.5), la ganadora de aquel torneo Sloane Stephens (N.13) y Coco Vandeweghe (N.10) se despidieron de la competición este lunes en Melbourne en el arranque del Abierto de Australia.

Nueve eliminados de diez que entraron en competición: Estados Unidos vivió un lunes de olvido en los cuadros masculino y femenino.

La mayor sorpresa fue la despedida de Venus, que cayó ante la suiza Belinda Bencic en dos sets, 6-3 y 7-5 Williams, de 37 años, perdió en apenas dos horas ante la jugadora de 20 años.

El año pasado había alcanzado la final del torneo australiano ganado por su hermana Serena, que este año no participa tras haber dado a luz a una niña. Es la primera vez en 20 años que la familia Williams no está en la segunda ronda en Australia.

"No creo haber hecho un mal partido. Simplemente ella jugó por encima", afirmó Williams.La número cinco mundial no tuvo suerte al enfrentarse a Bencic en la primera ronda. La suiza es apenas la 78ª jugadora mundial, pero es una de las grandes promesas del circuito, que entró en el top 10 a los 18 años, antes de encadenar malos resultados en 2017.

