Verstappen gana una carrera loca en Alemania, Vettel fue protagonista

El holandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, este domingo tras una carrera loca, en la que el británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial, apenas pudo ser undécimo pese a salir desde la 'pole'.

Hamilton tuvo un día de pesadilla, con una salida de pista, un trompo y una penalización de cinco segundos por una entrada no reglamentaria en los 'boxes'. En segundo lugar de la carrera quedó el local Sebastian Vettel (Ferrari), que había comenzado último en la parrilla, y tercero fue el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso).

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) tuvieron que abandonar por salidas de pista.Para Verstappen es su segunda victoria de la temporada, después de la lograda en Austria a finales de junio.

