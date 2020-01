Vettel sueña con Ferrari, pero es fiel a Red Bull

BERLÍN, Alemania. (EFE).- El campeón mundial de Fórmula Uno, el alemán Sebastian Vettel, reconoce que sueña con correr con Ferrari, pero asegura que es fiel a su actual equipo de Red Bull, con el que puede imaginarse desarrollar la totalidad de su carrera deportiva."Si preguntan a los 24 pilotos de Fórmula Uno si quisieran correr en su carrera deportiva con Ferrari, los 24 dirían: sí, por supuesto. Yo también. Pero tiene que cuadrar por todas las partes", señala Vettel en una entrevista hoy con el rotativo Bild.Añade "quién sabe? Igual sale todo de otra manera y acabo pilotando con otros completamente distintos. Puede ser incluso que en mi carrera no acabe conduciendo con otros, porque no existe mejor paquete que Red Bull".Subraya que "no piensa otra cosa" que cumplir su contrato con la escudería austríaca hasta 2014 y comenta que "he crecido prácticamente con Red Bull. Somos una familia y me gusta el ambiente en la tropa. Uno no se marcha por la puerta de atrás".Ante la insistencia del rotativo niega tajantemente estar pensando en fichar por Ferrari al término de su contrato actual y destaca: "no puedo ni quiero ocuparme de lo que pueda pasar en un par de años. Todavía es muy, pero que muy pronto".Además recuerda el caso del español Fernando Alonso, quien recientemente comentó que "en 2005 se hablaba de sus primeros contactos con Ferrari. Sin embargo no fue hasta 2010 en que se convirtió en rojo. Entre medio pasaron cinco años"."No tengo definitivamente un mono rojo en el armario", afirma Vettel, quien se muestra "honrado por el hecho de que Stefano Domenicali o un Luca di Montezemolo vean en mi un piloto de Ferrari. Pero quiero dejar claro que no hay ninguna señal por mi parte, no he firmado nada, ni he dado un apretón de manos".En cuanto a la temporada actual subraya que está muy apretada y cada carrera "la gana otro piloto", destaca que desea "defender mi título" y que la competición será emocionante hasta el final ante la igualdad de oportunidades."Mark (Webber, su compañero de escudería) y yo lucharemos por el título y el equipo nos apoya a ambos por igual. Pero creo firmemente en que es posible ganar el título este año. Una victoria el domingo en Hockenheim y el mundo parecerá otra cosa", dice finalmente Vettel.