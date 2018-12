Williams gana, pero Estados Unidos cae ante Grecia en Copa Hopman

Serena Williams se recuperó de un flojo arranque para superar a Maria Sakkari en sets consecutivos en la Copa Hopman el lunes en su primer partido en competencias oficiales desde su debacle en la final del U.S. Open.

La estadounidense de 37 años lució fuera de ritmo luego de perder un servicio pero hizo lo suficiente para apuntarse una cómoda victoria de 7-6 (3), 6-2 en una hora y 44 minutos en el duelo en sencillos de mujeres.

El resultado empató temporalmente el choque entre Grecia y Estados Unidos, pero luego Williams y su compañero de dupla Frances Tiafoe cayeron en duelo de dobles mixtos en tres sets frente a Sakkari y Stefanos Tsitsipas.

