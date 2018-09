Yankees vencen a Medias Rojas y establecen récord de jonrones

El novato venezolano Gleyber Torres y Giancarlo Stanton conectaron sendos jonrones este sábado para que los Yankees de Nueva York vencieran a los Medias Rojas de Boston 8x5, implantaran récord de bambinazos en una temporada y llegaran también a 100 victorias.

El toletazo de dos carreras de Torres en el cuarto episodio fue el 265 del año de los Yankees, que superaron así el registro de los Marineros de Seattle de 1997.

Stanton despachó después el 266 en el séptimo capítulo, con su vuelacercas número 38 de la campaña.

THE KID DOES IT. pic.twitter.com/naUBBPxz3G

Los Yankees, que recibirán a los Atléticos de Oakland en el juego de comodín de la Liga Americana el miércoles, mejoraron su récord a 100-61, lo que los dejó muy por detrás del campeón de la Liga Americana, los Medias Rojas, que han establecido un récord de franquicia en victorias al lograr balance de 107-54 cuando queda un día de temporada regular.

Esta es la décima vez en la historia de Grandes Ligas que un equipo ha ganado al menos 100 juegos y no ha terminado primero.

Desde que se adoptara el formato de las divisiones en 1969, los únicos clubes que no terminaron en la cima a pesar de tal cantidad de triunfos fueron Oakland en 2001, que ganó 102 partidos ante 116 de Seattle, San Francisco en 1993, y Baltimore en 1980.

265! The @Yankees just set a new @mlb record with most HRs for a team in a season. 🎆🎆🎆 pic.twitter.com/d5h4iWdZY6