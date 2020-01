Zagallo admite que Messi es el mejor, pero dice que Pelé solo hubo uno

BRASILIA, Brasil (EFE). -El exseleccionador brasileño Mario Jorge Lobo Zagallo admitió en una entrevista que publica hoy el periódico Correio Braziliense que el argentino Lionel Messi es "el mejor del mundo", pero pidió no compararle con Pelé, que "sólo hubo uno".



Messi "es el mejor jugador del mundo por lo que hizo y hace en el Barcelona pero, por favor, no lo comparen con Pelé", indicó Zagallo, de 81 años y único ganador de cuatro mundiales (1958 y 1962 como jugador, 1970 como entrenador y en 1994 como coordinador técnico).



Según Zagallo, "nunca nadie va a marcar mil 281 goles", como anotó Pelé. Por otro lado, apuntó que mientras Pelé ganó tres mundiales con la selección brasileña, Messi "aún no fue campeón" con Argentina, un logro que "eleva la categoría de un jugador".



Si los pronósticos de Zagallo valen, Messi tampoco se consagrará campeón con la selección de su país en el próximo Mundial, que se celebrará en 2014 con Brasil como anfitrión.



"Ganaremos ese Mundial como sea, de cualquier manera, pues sería inaceptable perder dos mundiales en casa", apuntó Zagallo en alusión a la final del Mundial de 1950, en la que Brasil perdió ante Uruguay en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, que en 2014 será escenario de otra final.