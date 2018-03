Una boxeadora noquea tabúes sobre el deporte femenino en Arabia Saudita

Mientras suelta potentes puñetazos al resguardo de miradas indiscretas, una entrenadora de boxeo en Arabia Saudita ejerce un derecho vulnerado durante mucho tiempo para las mujeres en este reino musulmán ultraconservador: el derecho a practicar deporte.

Halah Alhamrani, de 41 años, dirige un gimnasio privado, exclusivo para mujeres, llamado Flag (Fight Like a Girl - Pelea como una chica) en la ciudad occidental de Yedá, en la costa del Mar Rojo. Allí da cursos de acondicionamiento físico como el CrossFit.

En un país en que el ejercicio físico en público es considerado indigno para las mujeres, Alhamrani pone su granito de arena para dotar de autonomía a las nuevas generaciones de mujeres, que hasta ahora no habían tenido contacto con el deporte.

VIDEO: Throwing punches in a gym tucked away from prying eyes, a Saudi female boxing trainer asserts a right long denied to many women in the conservative kingdom -- the right to exercise pic.twitter.com/GQXmGE7S4x