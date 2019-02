La cancha de Panamá pone a prueba a los golfistas del Web.com Tour

Ya es tradición que el líder cambie por ronda, en las primeras dos del Web.com Tour no ha sido la excepción. Primero fue el neozelandés Tim Wikilson y después el inglés Ben Taylor; este sábado hasta medio día el estadounidense Andrew Novak marcaba el paso.

Los máximos rivales de la cancha, en estos momentos, son el sol y la brisa; aunque el viernes una leve llovizna refrescó el ambiente de la cancha del Club de Golf de Panamá, donde comenzaron a jugar 144 jugadores de 10 naciones, en busca de la copa de vidrio, 112 mil dólares y el suéter de Panamá.

La cancha de Panamá se le considerada una de las más complicadas por estos dos primeros elementos de la naturaleza.

Pese a ello, Taylor el viernes terminó con seis bierdies y un bogey, después de arrancar el jueves en la posición 33.

"Son los campos de golf más duros y obviamente este lo ha demostrado", dijo Taylor Web.com Tour. "Espero que continúe siendo un desafío durante el fin de semana y espero jugar un poco más al golf", agregó.

Taylor viene de ganar su primer título en el Campeonato del Country Club de Bogotá 2018.

De los dos campeones que regresaron a Panamá, solo uno sobrevivió el corte. El estadounidense Edward Loard, campeón de 2012 terminó en la posición 37 con 142 golpes. El neozelandés Mathew Goggin, ganador de 2011 y 2015, que no lo pasó, al igual que Ángel Cabrera, toda una leyenda sudamericana del golf.

Para superar el corte se necesitaba tener menos de 143 golpes. El corte llegó a 3 sobre el par, con 65 jugadores avanzando al fin de semana.

Omar Tejeira, único representante de Panamá en el certamen de golf, no tuvo suerte y no pasó. Tejeira finalizó con 149 golpes las dos primeras fechas.

Esta fue la tercera ocasión seguida en que representa a Panamá en este torneo de golf, que en esta ocasión reparte 625 mil dólares en premios, 112 mil 500 para el ganador.

