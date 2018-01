Ya están definidos los ocho grandes de la temporada

Los New Orleans Saints se apoyaron en la efectividad de su mariscal de campo, Drew Brees, para derrotar a los Carolina Panthers 31-26 y avanzar a la ronda divisional de los playoffs en la Conferencia Nacional de la NFL.

Luego de esta ronda de comodines, el próximo fin de semana los "Santos" enfrentarán como visitantes a Minnesota, mientras que el otro tope divisional de la Conferencia Nacional será entre los Atlanta Falcons y Filadelfia.

The defense set the tone early Saturday night and never looked back.