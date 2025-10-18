Domingo de semifinales en la Liga Junior: cuatro equipos por un lugar en la final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo, el Yappy Park de Paseo del Norte será testigo de una gran jornada futbolera con la disputa de las semifinales de la Liga Junior en su categoría Sub-12. Ambos partidos se celebrarán en el cuadro principal.

En la primera semifinal, los Fighting Owls de la Academia Interamericana chocarán con las Águilas del Colegio Javier.

Los Fighting Owls vienen de derrotar a los Gators del Colegio St. Mary con una actuación brillante de Ivo Zizic, quien marcó tres goles. Felipe Ugueto anotó el otro gol de su equipo.

Las Águilas, por su parte, blanquearon a los Brader Raiders 2-0. Los autores de los goles fueron Juan Duclias y Hugo Bonilla.

La segunda semifinal la disputarán los Green Panthers del Instituto Panamericano y la sensación del certamen, los Potros del Thomas Jefferson School.

En los cuartos de final, los Green Panthers superaron a El Colegio de Panamá 3-1. Daniel Camaño, Fabián Alveo y Luka Estrella anotaron los goles.

Los Potros, por su parte, blanquearon a los Thunders del Instituto Atenea, con un doblete de Luccas Rodríguez Morales.

Programa de las semifinales

Las semifinales de la Liga Junior se celebrarán en la cancha principal del Yappy Park bajo el siguiente itinerario:

Academia Interamericana vs. Colegio Javier – 3:00 p.m.

Instituto Panamericano vs. Thomas Jefferson School – 4:30 p.m.