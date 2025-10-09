El Salvador y Panamá, un partido que marcará la eliminatoria mundialista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El esperado enfrentamiento entre El Salvador y Panamá, este viernes 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán, marcará un punto de inflexión en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Aunque ambas selecciones llegan con necesidades urgentes de sumar, los contextos son diferentes ya que Panamá busca su primera victoria de la fase y El Salvador lucha por sostener sus esperanzas mundialistas.

El periodista salvadoreño Diego Tovar, de El Gráfico, y el exjugador y analista Emiliano Pedrozo ofrecieron su visión del compromiso, resaltando los contrastes que rodean a los dos equipos.

Para Tovar, el panorama no luce sencillo para ninguna de las dos selecciones.

“Es complicado para los dos. Para Panamá, porque va a terminar la primera vuelta sin ninguna victoria, eso sería inconcebible, y El Salvador pues se le están acabando los partidos de local y si no logra rescatar puntos acá el panorama en noviembre va a ser demasiado complicado si sueña con ir al mundial por primera vez desde el 82”, explicó.

El comunicador destacó la superioridad del conjunto panameño en cuanto a plantel y momento futbolístico, pero subrayó las numerosas ausencias que afectan a los salvadoreños:

“Panamá tiene mejor equipo, llega mejor. El Salvador tiene muchísimas bajas, muchísimas bajas en defensa sobre todo, que es donde más problemas está. Y ayer se notificó que también el portero Mario González se retiró y eso también puede ser una baja muy sensible para el equipo salvadoreño”, añadió Tovar.

Ante ese escenario, Tovar anticipa un partido de resistencia para La Selecta.

“Para la victoria salvadoreña, creo que va a ser aguantar como pueda esa defensa porque es muy frágil, porque los mejores jugadores no están. Entonces, aguantar a Panamá con el poderío ofensivo que tiene y con los jugadores que tiene es una misión suicida si uno deja espacios”, advirtió.

Tovar incluso recordó una fórmula que podría repetir El Salvador para este compromiso.

“Tiene que cerrarse y darle un pelotazo quizás a Brian Hill y hacer un gol tipo el de la Copa Oro de hace unos años y eso puede ser la clave de El Salvador para conseguir una victoria, porque es muy complicado querer jugarle de tú a tú a esta Panamá más con estas bajas”, añadió.

Por su parte, el ex selección salvadoreña Emiliano Pedrozo considera que, pese a las diferencias, el duelo se presenta parejo en el papel.

“Los dos tenemos las mismas posibilidades, solo nos separa un punto de diferencia. Y creo que el partido del viernes va a dictar para los dos cuál va a ser lo siguiente en la eliminatoria”, apuntó.

Pedrozo reconoció que Panamá parte con el cartel de favorito, pero resaltó que los resultados recientes han dado confianza al plantel salvadoreño.

“Panamá sigue siendo el favorito de todos. Nosotros creemos que tienen una gran generación, que tienen un gran proyecto, un gran proceso, pero los resultados dicen otra cosa. Pero no dice que es un equipo menor al que nosotros esperábamos”, mencionó Pedrozo.

El analista valoró la evolución de la eliminatoria, en la que El Salvador inició como uno de los débiles.

“Con El Salvador fue diferente. Nosotros veníamos como probablemente el más débil, por tener el proceso más corto y con menos jugadores a nivel internacional. Pero los resultados dijeron otra cosa, y entonces el jugador ganó confianza, ganó fuerza. Y en ese aspecto está prendido todavía con la posibilidad de lograr un cupo”, concluyó.

Un partido que puede marcar el rumbo

El encuentro entre El Salvador y Panamá, además de ser clave en lo deportivo, tiene un componente simbólico ya que Panamá nunca ha ganado en el Estadio Cuscatlán en partidos de eliminatoria, mientras que los salvadoreños necesitan un impulso anímico para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

Ambos equipos llegan presionados, pero con la convicción de que una victoria este viernes podría cambiar el curso de sus caminos hacia la Copa del Mundo.