La expansión de la Serie Mundial de Williamsport beneficia a Panamá

La Serie Mundial de Pequeñas de Béisbol de Williamsport (EU) aumentó de 16 a 20 equipos su formato, lo que beneficia directamente a Panamá.

Panamá, que pertenece a la región de Latinoamérica, y Cuba y Puerto Rico, a la región del Caribe, son las novenas que comenzarán una rotación en la que dos de estos países participarán directamente, el restante tendrá que pasar por la ronda eliminatoria.

La medida podría implementarse desde 2021, y dependerá de un sorteo para determinar los dos primeros clasificados.

