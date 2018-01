Tres invictos en el campeonato de béisbol juvenil

Coclé, Los Santos y Panamá Este marchan invictos en tres salidas en la versión número 49 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2018, Copa Caja de Ahorros, dedicado a Narcilo “Cunday” Marquínez.

Raúl De Gracia, con un gran trabajo en el montículo, guió a su tercera victoria a los Santos sobre Panamá Oeste, 9 carreras por 2, en partido que se jugó en el Olmedo Solé, de Las Tablas.

Lilio Villarreal, de 5-5, una carrera anotada, 2 remolcadas; Kevin Ballesteros, de 4-2, un doble, una anotada, 2 impulsadas; Azarel Salado, de 4-2, un doble, una anotada, 2 empujadas, comandaron la ofensiva de 15c incogibles de la tropa santeña.

Coclé en lo más alto de la tabla y hoy se miden en duelo de invictos a Panamá Este. Sigue la fiesta del Béisbol en el Remón Cantera. @FedebeisOficialpic.twitter.com/GadFKQqiMl — Octavio Pinzón (@OctavioPinzon) 8 de enero de 2018

Por su parte, el equipo de Coclé sufrió pero al final consiguió una triunfo sobre la novena de Colón, 4 carreras por 3, en desafío disputado en el estadio Remón Cantera, de Aguadulce.

Catalino Rodríguez tiró una joya de lanzamientos para apuntarse la victoria, lanzando 8 entradas completas, en donde se enfrentó a 24 bateadores, que le pegaron 4 indiscutibles, ponchó a 4, boleó a 2. Mantuvo la victoria Rafael Eysseric. El partido lo pierde Kevin Santamaria.

Edgar Victoria, de 3-1, 2 carreras empujadas; Armando López, de 1-1, un doble conectado una anotada; Ronald Guardia, de 4-1, destacaron en el oportuno bateo de los coclesanos. Jason Patherson, de 5-1, una empujada; Wilson Montes, de 5-2; Jorge Hernández, de 1-1, una anotada, fueron los mejores al bate por los colonenses, según un comunicado de la Fedebeis.

#BéisbolJuvenil ⚾️Buen día. Repasamos los resultados en la tercera fecha: - Panamá Este sigue invicto fuera de casa. - Coclé y Los Santos, intratables en casa. - 1ra victoria metrilla, y ante el campeón defensor. pic.twitter.com/yJnANlUINd — Bitácora Deportiva (@BitacoraPma) 8 de enero de 2018

Panamá Este derrotó a la novena de Bocas del Toro, de 6 carreras por 2, en un partido que se jugó en el Estadio Carlos Alvarado Mazola, de Dolega.

Elián Oda, en labor de relevó, en la que tiró 3 episodios 2 tercios, se anexó el triunfo, enfrentándose a 12 bateadores, que le sonaron 2 imparables, poncho a 5, concedió 2 boletos. El encuentro lo pierde Osman Quintana.

Franklin Aparicio, de 3-1, un doble conectado, 3 carreras empujadas; Jeison Jaramillo, de 4-1, un doble, una anotada, una remolcada; Noel Suarez, de 5-2, 2 anotadas, fueron los mejores en la ofensiva de 9 imparables de Panamá Este. Destacaron con el bate por Bocas del Toro, Víctor Castillo, de 3-1, una anotada; Neftali Atencio, de 5-3, un triple conectado, una empujada; Víctor Acosta, de 4-1, una remolcada.

En otros compromisos, Panamá Metro sorprendió al equipo de Herrera, al ganarles 4 carreras por 1, alcanzando su primera victoria del torneo, en partido que se celebró en el Estadio Rico Cedeño, de la ciudad de Chitré. El equipo de venció de Chiriquí Occidente jugando en su patio sorprendió a la novena de Veraguas, al ganarle 3 carreras por 2, en un emocionante partido que se jugó en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, de la ciudad de Puerto Armuelles. Y Chiriquí consiguió su segundo triunfo, 15 carreras por 5, ante la novena de Darién, en partido que se jugó en el Estadio Carlos Alvarado Mazola.

Partidos para este lunes 8 de enero

Los partidos para este lunes 8 de enero serán a las 2:00 p.m. entre Herrera vs Bocas del Toro, 30 minutos después Occidente vs Chiriquí, en el Estadio Carlos Alvarado Mazzola, de la ciudad de Dolega; Panamá Metro vs Panamá Oeste, en el Estadio Horacio Mena; Darién vs Los Santos, en el Estadio Olmedo Solé; Colón vs Veraguas, en el Estadio Omar Torrijos; Panamá Este vs Coclé, en el Estadio Remón Cantera. Todos estos partidos se inician a las 7:00 p.m.