El látigo panameño Alexis Solís anuncia su retiro

El jinete panameño Alexis Solís anunció su retiro, reportan medios internacionales dedicados a la hípica.

El veterano jinete de 53 años y ganador de 5 mil 35 carreras solo había montado ocho veces este año en Estados Unidos, debido a que se sometió a una cirugía de cadera en agosto.

Hall of Fame Jockey Alex Solis Announces His Retirement from Racing https://t.co/A49QddWy0a via @YouTube

"La cirugía salió bien, pero realmente pensé en esto y estaba perdiendo la pasión", admitió Solís, dirigiéndose al Blood-Horse.

"Cuando tienes que correr, tienes que darle el 100%", agregó. Según las estadísticas de Equibase, Solís fue ganador de 5 mil 35 carreras. Solís hizo el anuncio en Del Mar en TVG. No había montado desde abril.

"Estoy agradecido por todos los propietarios y entrenadores que me dieron la oportunidad de hacer algo que amo y de ganarme la vida haciéndolo", destacó Solís. "Es una bendición. A lo largo de mi carrera me recordé de dónde vengo, comencé en Panamá", señaló el Salón de la Fama de la Hípica de Estados Unidos.

"He estado haciendo esto durante 37 años y es muy importante seguir involucrado y ayudar a mantener la integridad de las carreras", destacó.

Hall of Fame jockey Alex Solis announced his retirement minutes ago on @TVG.

He rode more than 5,000 winners over the years: https://t.co/RQvjI7419Cpic.twitter.com/PiCTFtYqwU