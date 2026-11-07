NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Monjes lideran el Oeste con 26 puntos, mientras que el conjunto veragüense lo sigue con 24, en una jornada en la que ambos buscarán dar otro paso hacia la clasificación directa a las semifinales.

La Conferencia Oeste tendrá este sábado 7 de noviembre una jornada clave en la lucha por definir las posiciones de clasificación del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). San Francisco FC y Veraguas United, que ya aseguraron su presencia en los playoffs, buscarán acercarse al boleto directo a las semifinales cuando se dispute la fecha 15, penúltima de la ronda regular.

Ambos equipos llegan con objetivos similares, aunque en situaciones diferentes. San Francisco se mantiene en el primer lugar con 26 puntos, mientras que Veraguas United ocupa la segunda posición con 24 unidades. La diferencia de dos puntos mantiene abierta la disputa por el liderato, a falta de dos jornadas para completar la fase regular.

¡𝗧𝗔𝗕𝗟𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗜𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦! Gracias a: @grupoaje #NuestroFútbol #LPFTigo https://t.co/uvfmxzoP6R — LPF TIGO (@LPFpanama) November 2, 2026

El conjunto chorrerano se enfrentará a Unión Coclé, último de la conferencia con cinco puntos. El encuentro está programado para las 4:00 p. m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

San Francisco viene de perder 3-1 frente al CAI en la jornada 14, resultado que le impidió ampliar su ventaja en la cima. Pese al tropiezo, conserva el primer puesto y depende de sus propios resultados para terminar la ronda regular en esa posición.

Veraguas United, por su parte, tendrá como rival al CD Universitario, cuarto clasificado con 14 puntos. El partido también se disputará a las 4:00 p. m., en el estadio de la Universidad Latina.

El equipo veragüense llega después de vencer 4-2 a Herrera FC, resultado que le permitió mantenerse a dos unidades del líder. Además de asegurar su clasificación a los playoffs, el triunfo le permitió conservar sus opciones de terminar en la primera posición del Oeste.

¡𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗝𝟭𝟱! 🗓⚽ Así se jugará la jornada quince del Torneo Apertura 2026 de la #LPFTigo 🏆🤩 #NuestroFútbol https://t.co/SKzfPL8M7H — LPF TIGO (@LPFpanama) November 2, 2026

El tercer compromiso de la conferencia enfrentará a Herrera FC y CAI, desde las 4:00 p. m., en el estadio Gustavo Posam. Ambos equipos buscarán sumar puntos en la recta final de la ronda regular. El CAI marcha tercero con 20 unidades, mientras que Herrera ocupa el quinto puesto con 11.

Los chorreranos del CAI llegan con el impulso de haber derrotado 3-1 a San Francisco en la fecha anterior, mientras que Herrera viene de caer 4-2 ante Veraguas United.