La lucha gana oro, plata y bronce en los Centroamericanos

“La experiencia mata tiempo”; con esa frase se puede sintetizar la entrega en el colchón de Alvis Almendra y Elton Brown, que lograron revalidar sus títulos y darle a Panamá las primeras medallas de oro en los XI Juegos Centroamericanos que se disputan en Managua, Nicaragua.

El luchador Almendra se consagró campeón en los 75 kilogramos, y Brown en los 85, repitiendo la gran actuación que tuvieron hace cuatro años en Costa Rica.

En la primera jornada de la lucha olímpica en el estilo grecorromano, el panameño Kempton Aparicio obtuvo la medalla de plata en los 130 kilos, y Eric Ramos bronce en los 98.

Almendra demostró su alto nivel al ganar los cuatro combates que disputó, derrotando en su orden al guatemalteco William Moreno, al salvadoreño José Ramos, al nicaragüense William Martínez y al hondureño Luis Barrios.

“Me siento emocionado por esta medalla de oro, porque tuve que luchar con mucha inteligencia y entrega porque no estaba bien del hombro derecho, lesión que no me permitió participar en los Bolivarianos”, resaltó Almendra.

“Me apoyé en mi experiencia y pude sacar las victorias paso por paso, pero con mucho esfuerzo seguí las instrucciones de mi entrenador sobre que hasta por un punto podía ganar los combates”, puntualizó el gladiador veragüense.

Brown indicó que sentía mucha presión para el último combate, pero que tenía que llegar concentrado y que sacó fuerzas para superar al nicaragüense por plancha como necesitaba.

“Me siento súper feliz al poder alcanzar mi cuarta medalla de oro seguida en estos Centroamericanos, las dos primeras en los 75 kilos y las otras dos en los 85”.

Las medallas de oro fueron entregadas a Almendra por el presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Camilo Amado, y la de Brown por Juan José Tuñón S., secretario general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).