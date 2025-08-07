Mac Allister y Lautaro en la lista de candidatos al Balón de Oro dominada por el PSG

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez figuran en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro, dominada por el PSG con nueve nombres, y que no contiene ningún antiguo ganador, indicaron este jueves los organizadores.

La lista de 30, de entre los que saldrá el ganador que será anunciado el próximo 22 de septiembre en una gala en París, y que solo contiene jugadores que militan en clubes europeos, incluye también a los brasileños Raphinha y Vinicius.

Con dos candidatos, Brasil y Argentina empatan con Países Bajos (Van Dijk y Dumfries), solo superados por los cuatro franceses (Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Desiré Doué y Michael Olise) e ingleses (Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice y Cole Palmer), y los tres españoles (Lamine Yamal, Pedri y Fabián Ruiz) y portugueses(Nuno Mendes, João Neves y Vitinha).

Mac Allister, de 26 años, es uno de los tres representantes en la lista del Liverpool, junto a Van Dijk y Mohamed Salah, y será su primera nominación para el Balón de Oro, tras haber ganado la Premier League.

Lautaro ya ha figurado entre los finalistas al prestigioso premio creado en 1956 en cuatro ocasiones, fue séptimo en 2024 y es uno de los dos representantes del Inter de Milán, junto con el neerlandés Dumfries, en la nómina de 30 candidatos, del subcampeón de Europa.

Su buena temporada con el club italiano, con 27 dianas y cuatro asistencias, le mantienen bien situado, aunque no ha conseguido ningún título.

A sus 25 años, Vinicius aparece en la lista por cuarta vez, tras haber sido segundo el año pasado, un puesto agridulce, porque el delantero del Real Madrid se creía favorito y el club blanco no acudió a la gala en señal de protesta, tras conocer que el vencedor sería el español del Manchester City Rodri.

Raphinha integra la nómina por primera vez a sus 28 años, gracias a la buena temporada con el Barcelona, campeón de liga, copa y Supercopa, y a un paso de la final de la Liga de Campeones, que ha llevado al club español a situar a cuatro jugadores en ese grupo, solo superado por el campeón de Europa, el PSG.