Panamá vs. Curazao: así será el operativo de seguridad en el estadio Rommel Fernández

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Más de 460 policías y 60 unidades de Sinaproc participarán en el dispositivo para el partido de vuelta. Las puertas del estadio abrirán a las 3:00 p. m.

El estadio Rommel Fernández contará este domingo con un dispositivo especial de seguridad para el partido entre Panamá y Curazao, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Las autoridades coordinaron controles de ingreso, vigilancia y medidas de atención para los aficionados.

El operativo contará con más de 460 agentes de la Policía Nacional y 60 unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), para un despliegue superior a las 520 personas entre los estamentos de seguridad y atención de emergencias.

Omar Smith Gallardo (i), Carolina Joly (c) y el subcomisionado José Córdoba (d) durante la conferencia de prensa. Foto: Alexander Arosemena

Las puertas del estadio abrirán a las 3:00 p. m., tres horas antes del inicio del encuentro, programado para las 6:00 p. m. Las autoridades recomendaron a los aficionados llegar con anticipación para facilitar el ingreso y evitar contratiempos en los accesos.

La Policía Nacional establecerá tres esquemas de revisión y dos puntos de control. El primero estará ubicado frente a la Arena Roberto Durán y el segundo, en las inmediaciones de Crown Casino. Además, habrá presencia de agentes en los alrededores del estadio, estacionamientos y vías de acceso, con unidades de tránsito para regular la circulación vehicular.

El subcomisionado José Córdoba, subdirector nacional de Operaciones de la Policía Nacional, recomendó a los asistentes llegar temprano y evitar dejar objetos de valor dentro de sus vehículos.

Por su parte, Sinaproc desplegará 60 unidades y tendrá activo un plan de evacuación coordinado con la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). El director general de la institución, Omar Smith Gallardo, explicó que el personal estará preparado para atender cualquier situación que pueda presentarse durante el encuentro.

Las medidas también contemplan la atención de los aficionados con discapacidad que utilizan sillas de ruedas, quienes generalmente asisten acompañados de un cuidador. Las autoridades coordinarán el apoyo necesario para facilitar su ingreso, permanencia y salida del recinto.

¡Día 3️⃣! La selección #PanamáMayor 🇵🇦 ya tiene el grupo completo para su serie 🆚 Curazao 🇨🇼 por el boleto 🎟️ a la @GoldCup y al Final Four de la @CNationsLeague 🏆. Los detalles ➡️ https://t.co/kMAjfroR7o #MareaQueLate 🌊🇵🇦 https://t.co/U8hkMit1ta — FEPAFUT (@fepafut) November 11, 2026

Entre los artículos prohibidos figuran las armas de fuego, incluso para quienes cuenten con permiso de portación; los objetos punzocortantes; los artículos de vidrio; la pirotecnia y las bengalas. También se pidió a los asistentes mantener la supervisión de los menores de edad, tanto dentro como fuera del estadio.

Carolina Joly, miembro de la organización del partido, informó que las puertas del coliseo estarán abiertas desde las 3:00 p. m.