El panameño Alonso Edward reaparece en la pista de Doha

El panameño Alonso Edward tiene previsto ver acción este viernes en los 200 metros en la Liga de Diamante de Doha, Cátar, la primera de la temporada.

Edward se medirá al turco Ramil Guliyev, al británico Nethaneel Micthell-Blake, el ecuatoriano Alex Quiñonez, el irlandés Reid Leeon, el trinitario Jereem Richards, el canadiense Aarón Marrón y los locales Jaber Hilal Al Mamari y Owaab Barro.

