El panameño Ariel Jurado comete error y pierde en labor de relevo

Brandon Drury abrió el 12mo inning con un sencillo y terminó anotando la única carrera del juego en un error de lanzamiento del picher Ariel Jurado, y los Azulejos de Toronto vencieron el viernes 1-0 a los Rangers de Texas en un duelo con dos aperturas sobresalientes.

Drury y el dominicano Teoscar Hernández dispararon sencillos consecutivos en el inicio del último episodio ante el quinto lanzador de Texas antes de un toque de sacrificio de Danny Jansen que se fue justo a la derecha de la lomita.

Just like how we drew it up 😉#LetsGoBlueJayspic.twitter.com/YW2wxxcPQB