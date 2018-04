El panameño Johan Camargo, héroe en triunfo de los Bravos

El panameño Johan Camargo conectó un triple para llevar la carrera del empate al plato y anotó en un sencillo dentro del cuadro de Ender Inciarte con toque de pelota, para que los Bravos de Atlanta remontaran y vencieran el sábado por la noche 4-3 a los Mets de Nueva York.

Atlanta timbró dos veces en la novena entrada ante el cerrador dominicano Jeurys Familia.

Una asistencia de 41,396 aficionados, la mayor de la presente temporada en el SunTrust Stadium, atestiguó el duelo de abridores entre Jacob deGrom y el colombiano Julio Teheran, cada uno de los cuales lanzó siete entradas en blanco.

Luego ambos salieron y los relevistas languidecieron. Familia empezó con una base por bolas a Dansby Swanson y Camargo le pegó un triple que emparejó 3-3 la pizarra. Con un out y corredores en las esquinas, Inciarte tocó la pelota hacia el lado de la primera base. El inicialista mexicano Adrián González tomó la esférica y tiró con rapidez hacia el pentágono, pero Camargo ya estaba tocando el plato con una barrida de cabeza.

