'No debo pedir disculpas por haber ganado', dice Vettel sobre Malasia

REDACCIÓN INTERNACIONAL AFP. -El alemán Sebastian Vettel (Red Bull), triple campeón del mundo de Fórmula 1 (2010, 2011 y 2012), señaló este jueves que no debe "pedir disculpar por haber ganado", después de que el 24 de marzo en Malasia no hiciera caso a las órdenes de equipo y adelantara a su compañero Mark Webber."Presenté mis excusas justo después (de la carrera) y me excusé por haber puesto por delante mis deseos a los del equipo", declaró el alemán en la página de internet de Infiniti, socio financiero de Red Bull."No me excusé por haber ganado, para eso trabajo aquí, por eso estoy aquí...me encanta correr y eso es lo que hago", añadió Vettel.Hace dos semanas, en el circuito de Sepang, el campeón del mundo no hizo caso a las indicaciones de su equipo y adelantó de manera peligrosa al australiano Webber, que en ese momento lideraba la carrera, para lograr finalmente la victoria.