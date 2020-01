El portero Robinson Zapata, del Galatasaray, ficha por el Pereira

3:05 p.m. - BOGOTÁ, Colombia (EFE). -El portero colombiano Robinson Zapata, del Galatasaray de Turquía, es nuevo refuerzo del Deportivo Pereira para el Torneo Finalización Colombiano.

Zapata aseguró que espera aportarle toda su experiencia al conjunto que dirige el uruguayo Julio Avelino Comesaña. "Es una gran oportunidad, voy a hablar con el profe Comesaña pues estoy con la mejor disposición.

Ahora estoy finiquitando algunas cosas para poder estar lo más pronto posible en Pereira", señaló Zapata desde Turquía a Antena 2 de RCN.

"Me estoy preparando y creo que no voy a tener ningún problema cuando me una al grupo", agregó el cancerbero.

Además del Galatasaray, Zapata, de 32 años, ha jugado en el Rosario Central, Independiente y Belgrano de Argentina, así como el Deportivo la Serena de Chile y el Steaua Bucurest de RumanÍa.

La página web del Deportivo Pereira ha anunciado también el fichaje del defensa argentino Ángel Martín Aguirre, procedente del fútbol boliviano.