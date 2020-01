La posición de Terry en la selección inglesa no es insostenible según la FA

LONDRES, Reino Unido (EFE).- La posición de John Terry en la selección de Inglaterra no es insostenible, afirmó hoy lunes, 24 de septiembre, el secretario general de la Federación Inglesa (FA), Alex Horne, antes del inicio del proceso contra el jugador del Chelsea por el presunto uso de "palabras abusivas o insultantes" durante un partido de liga.El defensa, de 31 años, anunció anoche su intención de abandonar el equipo nacional y responsabilizó de su decisión a la Federación inglesa, por acusarle de cargos de los que ya había sido absuelto por un tribunal. "Es una decisión personal. No veo que hayamos hecho (la posición de Terry) insostenible, son dos procesos muy distintos", afirmó Horne a la cadena británica Sky Sports News, mientras se dirigía hoy a la sede de la FA en el estadio de Wembley.Allí está previsto que se inicie esta mañana la audiencia que dará comienzo al proceso contra el defensa del Chelsea por utilizar en un campo de fútbol "palabras abusivas o insultantes" que "incluyeron referencias al origen étnico, el color o la raza de Anton Ferdinand" en un encuentro de la liga inglesa contra el Queens Park Rangers (QPR).La FA decidió no iniciar formalmente una acusación contra Terry hasta que no concluyera el proceso que seguían los tribunales de justicia por esos hechos, si bien le despojó del brazalete de capitán de la selección, lo que precipitó la dimisión de Fabio Capello al frente del vestuario inglés.Según Horne, los dos procesos a los que se enfrenta Terry son muy diferentes entre sí. Ambos "pertenecen a compartimentos distintos y puedo separarlos en mi mente, pero no parece que él pueda", añadió el secretario general de la FA, quien lamentó también que el caso esté tardando un año en ser resuelto.