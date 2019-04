La proezas de Gary Sánchez y Jorge Polanco

Los dominicanos Gary Sánchez, de los Yankees de Nueva York, y Jorge Polanco, de los Mellizos de Minnesota, tuvieron una semana espléndida con el madero en la mano al terminar a todo tren, incluidas hazañas muy difíciles de lograr en el béisbol de Grandes Ligas.

Sánchez conectó cinco jonrones e impulsó ocho carreras en los último siete días. De los cinco vuelacercas de Sánchez en la semana tres fueron en un mismo partido, hazaña muy poco usual, cuando el domingo sus Yankees de Nueva York vencieron a los Orioles de Baltimore 15x3.

