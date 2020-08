Simona Halep se une a nómina de favoritas que renuncian al US Open

Tenis

Simona Halep, N.2 del mundo y campeona de Wimbledon en 2019, decidió no participar en el US Open debido a los riesgos sanitarios ligados a la pandemia de la Covid-19, anunció este lunes la tenista rumana en su cuenta de Twitter.

Se trata de la sexta tenista del Top-10 de la WTA que renuncia al torneo de Grand Slam estadounidense, luego de que lo hicieran Ashleigh Barty (N.1), Elina Svitolina (N.5), Bianca Andreescu (N.6), vigente campeona, Kiki Bertens (N.7) y Belinda Bencic (N.8).

"Después de haber sopesado todos los factores y circunstancias excepcionales en las que vivimos, decidí que no viajaré a Nueva York para disputar el US Open", escribió Halep, de 28 años.

Simona Halep, actual N° 2 del Ránking de la WTA y Semifinalista en la edición del US Open 2015, tomó la decisión de no participar este año en ese Grand Slam. Simona viene de ganar su segundo título en el año, y el número 21en su carrera, en el WTA de Praga. pic.twitter.com/MPJkyKZUw2 — Fútbol, Tenis & Algo Mas (@FTYAlgoMas) August 17, 2020

Sin la rumana, solo cuatro jugadoras del Top 10 de la WTA saltarán a las pistas de Flushing Meadows: la checa Karolina Pliskova (N.3), las estadounidenses Sofia Kenin (N.4) y Serena Williams (N.9), y la japonesa Naomi Osaka (N.10).

El desastre en el cuadro femenino no salva al masculino: por primera vez desde 1999, el US Open no contará con Rafael Nadal ni Roger Federer.

El vigente campeón y ganador de 19 ‘grandes’, Nadal, renunció por causas sanitarias, mientras que el suizo (20 títulos de Grand Slam) está lesionado para lo que resta de temporada. Aunque el número 1 del mundo, Novak Djokovic, confirmó su presencia y también en el Masters 1000 de Cincinnati (22-30 agosto).

Dominic Thiem (N.3), Daniil Medvedev (N.5, vigente campeón en Cincinnati y finalista del US Open), Stefanos Tsitsipas (N.6) y Alexander Zverev (N.7) también estarán presentes. Gaël Monfils (N.9), Fabio Fognini (N.11) y Stan Wawrinka (N.17), por contra, no estarán en las pistas de Flushing Meadows.