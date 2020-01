El último partido de Juande Ramos en el Bernabéu

9:04 a.m. - MADRID, España. (EFE). -Juande Ramos, técnico del Real Madrid, admitió que ve su futuro fuera del banquillo blanco y sin admitir si su representante, Ginés Carvajal, ha contactado con Florentino Pérez, aseguró que "lo normal" es que el del Real Mallorca sea su "último partido en el Bernabéu".

"Lo normal es que sea mi último partido en el Bernabéu porque mi contrato termina el 30 de junio", aseguró en rueda de prensa el actual técnico madridista que desde la goleada del clásico contra el Barcelona (2-6) ha visto como ha perdido puntos en la lucha por el banquillo de la próxima temporada.

Juande intenta acabar la actual campaña sin prestar demasiada atención a los nombres de entrenadores como Arsen Wenger o José Mourinho, en la órbita del de momento único candidato a las elecciones, Florentino Pérez.

"No puedo valorar todo lo que sale publicado porque no se si es cierto o no. No conozco estos temas de primera mano y por eso no le doy mucha importancia a los nombres", reconoció Juande.

"Evidentemente tengo una opinión sobre el tema. No es que me lo crea o no, pero creo que hay cosas que posiblemente sean ciertas y otras que no. Yo no he hablado con las personas que llevan esas negociaciones y por eso no se cuánta importancia hay que darle".

El técnico manchego destacó la importancia de despedirse del Bernabéu con un triunfo que limpie la imagen de los últimos encuentros. El resultado lo situó por encima del sentimentalismo de la despedida de varios integrantes de la actual plantilla.