El venezolano Maldonado dice que les faltó 'ritmo' en ensayos

REDACCIÓN INTERNACIONAL AFP. -El venezolano Pastor Maldonado (Williams), que finalizó este viernes con el 12 mejor registro los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia, reconoció que les había faltado "ritmo" durante la sesión.



"No tuvimos ritmo, por desgracia. Necesitamos analizar la información por la noche y ver lo que podemos hacer. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero empujaremos fuerte para ver lo que podemos conseguir el sábado", señaló Maldonado.



El equipo Williams no ha dado muestras de mejora en la segunda prueba del año después de que la semana pasada en Australia el equipo estuviera muy lejos de los objetivos.



"No realizamos el progreso que esperábamos. Hemos de ver los datos que tenemos de las dos sesiones para maximizar el rendimiento", reconoció Mike Coughlan, ingeniero jefe de la escudería.



El otro piloto del equipo, el finlandés Valtteri Bottas, finalizó con el 16º mejor crono y se mostró esperanzado de mejorar en la carrera. "Analizaremos la información para ver qué funcionó correctamente y tomar decisiones para la clasificación. Esperamos encontrar más mejoras, pero sabemos que aún tenemos mucho trabajo que hacer para reducir la distancia", dijo el debutante en la Fórmula 1.