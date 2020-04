Minera Panamá suspende contrato a 7 mil trabajadores

DESDE EL 6 DE ABRIL NO PRODUCE COBRE

La empresa Minera Panamá se acogió desde este jueves 23 de abril al Decreto Ejecutivo No. 81 de 20 de marzo, que permite que las compañías suspendan los contratos laborales debido a la pandemia respiratoria del coronavirus.

Con esta decisión 7 mil obreros no recibirán el pago correspondiente a las próximas quincena. En un comunicado Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum, informó que desde el 6 de abril no está produciendo concentrado de cobre, lo que detuvo las exportaciones del mineral a más de 10 países, en especial China a donde se envía el 60% del material que se extrae de las montañas de Donoso, provincia de Colón.

La empresa indicó se llegó un acuerdo con Untramipa, que es uno de los tres sindicatos que operan en el proyecto de 13 mil hectáreas. En este acuerdo se acordó el pago de la quincena del 30 de marzo, pago de vacaciones acumuladas, y un bono correspondiente al 10% del salario quincenal que recibe cada empleado. También se realizó el pago de la primera partida del décimo tercer mes.

A la fecha unos 800 trabajadores todavía permanecen en el proyecto a la espera que culmine el periodo de cuarentena. Esta semana se confirmó otra defunción dentro de la planilla del proyecto. El trabajador era parte del grupo de 500 empleados que están aislados en hoteles de playa.

En el comunicado la empresa indica que al acogerse al decreto 81 los trabajadores mantienen sus derechos laborales y prestaciones, beneficios que se activarán una vez se reinicie las operaciones. Según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral más de 60 mil contratos se han suspendido a raíz del Covid-19.

El año pasado la mina generó ventas por 524 millones de dólares, tras producir 147 mil 840 toneladas de cobre y 60 mil onzas de oro.

Por la venta de concentrado de cobre, que es el material que se embarca en Puerto Rincón, Minera Panamá obtuvo $431 millones, mientras que por el oro y la plata generó $79 millones y $14 millones, respectivamente.

La empresa indica que a pesar del cerco sanitario impuesto por las autoridades panameñas, la compañía ha pagado 167 millones de dólares en pago a mil 400 proveedores en el país.

Cuando las autoridades del Ministerio de Salud determinaron la paralización del proyecto, First Quantum, informó que “las condiciones de cuarentena intensificadas requieren que se detengan las operaciones de extracción y procesamiento.

Se espera que el puerto y la planta de energía continúen operando para suministrar electricidad esencial para la red nacional de Panamá, y para mantener las actividades de cuidado y mantenimiento”, detalló la compañía.

La minera indicó que el periodo de cuidado y mantenimiento tendrá un costo semanal entre 4 millones y 6 millones de dólares. Esperan reducir sus costos por medio de la suspensión de contratos laborales, y el recorte de otros costos variables y fijos.