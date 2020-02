Alcalde anuncia que se encadenará el lunes en el despacho del ministro De Lima

COLÓN, Colón. -El alcalde de Colón, Dámaso García, anunció que se encadenará el próximo, lunes, 1 de abril, a las 8:00 a.m. en el despacho del ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima. Esto, para que el alto funcionario desembolse el dinero del impuesto de bienes inmuebles a la municipalidad colonense.Y es que, según García, el Estado adeuda al Municipio de Colón, por estos impuestos, cerca de $34 millones desde 1977, que no han sido desembolsados por esta y otras administraciones.García expresó que el desembolso del dinero se hace necesario para el desarrollo de obras municipales, como el nuevo parque de la Juventud, apoyo al nuevo relleno sanitario de la ciudad atlántica, remozamiento de los parques, entre otras obras comunitarias.“No quiero pensar que el ministro De Lima es racista, al negarle a Colón, estos dineros que ya fueron aprobados, pero que por parte del MEF no se han desembolsados”, añadió.