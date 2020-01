Se reportan los primeros dos asesinatos de 2013 en Colón

PUERTO ESCONDIDO, Colón.- Dos jóvenes se convirtieron en las primeras víctimas de la violencia de 2013 en la provincia de Colón.

Los jóvenes, Benito Puello de 19 años, quien recibió un tiro en el pecho y Julio Rivas de 17 años, con un disparo en la cabeza, fueron asesinados al ser atacados por desconocidos en la comunidad de Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal. El incidente se registró cerca de la 1: 00 a.m., de este 1 de enero, pero no fue hasta las 3: 00 a.m., cuando se descubrieron sus cuerpos. Los fallecidos residían en el sector conocido como Río Abajo en la comunidad de Villa del Caribe, barriada contigua a Puerto Escondido.