Bank of America se enfrenta a multa de 6 mil millones de dólares

NUEVA YORK, Estados Unidos (DPA) -El banco estadounidense Bank of America podría enfrentar una multa de al menos 6 mil millones de dólares (4 mil 400 millones de euros) para saldar las compensaciones civiles por controvertidos negocios hipotecarios, informaron hoy medios, entre ellos el Financial Times.



La Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), responsable de vigilar el sector inmobiliario-financiero, exigió al banco esa cantidad para cerrar todas las demandas por responsabilidad civil.



El Bank of America ya acordó con el gobierno compensaciones millonarias en otros casos. La FHFA acusa al banco de ocultar la calidad del crédito en la venta de acciones hipotecarias a las empresas de financiación estatal Fannie Mae y Freddie Mac.



Cuando estalló la burbuja inmobiliaria en 2007 y se desplomaron lo precios de las viviendas, los dueños ya no pudieron seguir pagando sus deudas y las acciones hipotecarias perdieron gran parte de su valor.



Las pérdidas de unos 200 mil millones de dólares por parte de Fannie Mae y Freeddie Mac tuvieron que ser al final asumidas por los contribuyentes y la FHFA quiere ahora que el banco responda al menos en parte por esas pérdidas. En total, la autoridad acusó a 18 bancos por esos negocios.