BlackBerry, abierta a la posibilidad de dejar de cotizar en la bolsa

REDACCIÓN REUTERS -El fabricante de teléfonos BlackBerry Ltd se está preparando para la posibilidad de dejar de cotizar en bolsa mientras lucha por recuperarse, dijeron varias fuentes familiarizadas con el tema.El presidente ejecutivo Thorsten Heins y el directorio de la compañía están evaluando cada vez más la idea de que quitar a BlackBerry de la bolsa le daría espacio para solucionar sus problemas alejada de la escena pública, indicaron las fuentes."Hay un cambio en el tono del directorio", dijo el jueves una de las fuentes. Sin embargo, ningún acuerdo es inminente y BlackBerry no ha iniciado ningún tipo de proceso de venta, aclararon las fuentes.Incluso si lo intentara, la firma podría tener dificultades para encontrar un comprador y el financiamiento para dejar de cotizar. Con la empresa aún reportando pérdidas y su cantidad de suscriptores en declive, firmas de capital privado y otros compradores podrían dudar sobre una posible adquisición.Las acciones de BlackBerry han caído más de un 19% este año. Su valor de mercado retrocedió a 4 mil 800 millones de dólares, desde un máximo 84 mil millones que alcanzó en 2008.BlackBerry, que había colocado sus esperanzas de una recuperación en su nueva línea de dispositivos BlackBerry 10, no quiso hacer comentarios.