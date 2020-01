Calderón nombra a nuevo secretario de Hacienda en México

MÉXICO DF (Reuters). -El presidente de México, Felipe Calderón, designó el viernes al hasta ahora secretario de Energía, José Antonio Meade, como titular de Hacienda, tras la dimisión de Ernesto Cordero, quien busca la nominación de su partido para las elecciones presidenciales de 2012.Cordero, del oficialista Partido Acción Nacional (PAN) y visto como el “delfín” político de Calderón, ocupa un lejano tercer lugar en las preferencias electorales de los militantes de su organización, según sondeos, mientras que la ahora ex jefa de los diputados oficialistas, Josefina Vázquez Mota, lidera las encuestas.A 10 meses de los comicios, el político Enrique Peña Nieto, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabeza las preferencias de los electores, en una carrera que podría marcar el retorno de su partido al poder, que perdió en el 2000 tras siete décadas seguidas gobernando.Algunos analistas han calificado como errada la decisión de Cordero de lanzarse a la arena electoral vistos los sondeos, al tiempo que argumentan que la economía del país perderá a quien califican como un buen secretario de Hacienda. Meade, por su parte, es un economista de la Universidad de Yale visto como un funcionario que dará continuidad a la disciplina fiscal que ha llevado México en los últimos años.La nominación “creo que es bastante buena, no sólo por ser un economista bien entrenado sino también por su experiencia dentro del quehacer hacendario, lo cual no debería generar incertidumbre ni dudas en los inversores”, opinó Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, antes del anuncio.