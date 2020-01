Coca Cola Venezuela recupera normalidad

1:20 p.m. - CARACAS, Venezuela (EFE). -La empresa Coca Cola Femsa de Venezuela anunció hoy que sus actividades volvieron a la normalidad, tras el acuerdo alcanzado con los ex trabajadores de la empresa, que bloqueaban parte de sus instalaciones desde el pasado 5 de febrero.

El director legal de la compañía, Rodrigo Anzola, declaró en una rueda de prensa que "la única vía de solución al problema es el diálogo", a la vez que mostró "mucha fe" en llegar a resolver este asunto de forma definitiva.

Anzola cifró las pérdidas de la compañía, causadas por los piquetes organizados por ex trabajadores de la empresa en algunas de sus instalaciones, en un 10% de las ventas habituales en el mes de febrero, alrededor de "un millón 700 mil cajas unitarias de refresco".

El representante de Coca Cola añadió que también se produjo una "pérdida de confianza y credibilidad", aunque se mostró convencido de que en los próximos cuatro o cinco días se podrán abastecer todos los puntos de venta del país donde no pudo llegarse a causa del bloqueo de parte de sus centros.

El acuerdo alcanzado entre representantes de los ex trabajadores y empleados activos de Coca Cola, auspiciado por la unicameral Asamblea Nacional (AN), prevé el establecimiento de una mesa técnica conjunta para recabar información sobre la deuda que tiene la empresa con los ex trabajadores.

El director de Coca Cola en Venezuela dijo que no cree que la situación planteada por los reclamantes tenga una justificación jurídica, pero reconoció "la petición de la AN de ver el problema desde el punto de vista social".

Anzola apostó por "buscar una distribución óptima, siguiendo criterios sociales", de la cantidad de dinero que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decida. El TSJ es el organismo donde se dirime el conflicto desde finales de 2006, después de dos bloqueos similares a los que se han producido estos días que afectaron al 45% de los puntos de venta de la empresa en el país.