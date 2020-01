Compradores de Europa, Asia, Oceanía y EU participarán en subasta café Panamá

PANAMÁ, Panamá. (ACAN-EFE).- Alrededor de 44 compradores de Europa, Asia, Oceanía y Estados Unidos están inscritos para participar en la subasta para adquirir el mejor café de Panamá, que se realizará por internet el próximo 11 de junio, informaron hoy sus organizadores.

En la subasta, denominada The Best of Panama, participarán empresarios de Suecia, Taiwán, Reino Unido, Corea del Sur, Francia, Japón, China, Hong Kong, Australia y Estados Unidos, informó el presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), Plinio Ruiz, en un comunicado.

Ruíz indicó que a cada uno de los potenciales compradores inscritos se les envió una muestra de cada uno de los 47 lotes de cafés que participarán en la subasta, "para que prueben el producto nacional".

Señaló que están muy satisfechos con las expectativas que se han creado en el mercado internacional, principalmente en el mercado de Taiwán, a quienes se les envió 15 cajas de muestras del café que estará a disposición.

Los lotes participantes son los 24 finalistas en la XVII Catación Internacional, realizado el pasado mes de mayo, que corresponden a 16 lotes de Geishas lavados, 12 naturales y 19 tradicionales.

Además, entraron a la subasta 23 lotes que en la catación internacional obtuvieron altos puntajes.

Cada lote contiene entre 150 a 1.000 libras (68,18 a 454,54 kilos) de café y los inscritos en la subasta recibieron una muestra de cada uno de ellos, con el fin de conocer las propiedades organolépticas del producto que se va a subastar, explicó el documento.

Los productores esperan obtener un muy buen precio en la puja, tomando en consideración que los precios obtenidos en las subastas de años anteriores fueron favorables para este sector de Café Especial, localizado en la provincia de Chiriquí en el occidente de Panamá.