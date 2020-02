Directivo de GM reitera compromiso de la matriz con Opel en Europa

WASHINGTON, Estados Unidos (EFE).- El consejero delegado provisional de Opel, Stephen Girsky, aseguró hoy miércoles, 19 de septiembre, que la casa matriz, General Motors (GM), no tiene intención de deshacerse de sus operaciones en Europa pese a las pérdidas de la filial, según una entrevista publicada hoy por The New York Times.



Poco después de una reunión para tratar la nueva estrategia de ventas de Opel en Europa con la introducción de 23 nuevos modelos en cuatro años, Girsky aseguró: "No quiero que nadie se lleve la impresión incorrecta, no estamos satisfechos con las continuas pérdidas de dinero que tenemos".



No obstante, el directivo aseguró que el compromiso con las operaciones en Europa sigue inalterado y no hay planes de vender Opel o cerrarla, pero no aclaró si en las negociaciones con Opel, que debido a la crisis tiene sobrecapacidad, se está barajando el cierre de alguna planta en el Viejo Continente.



Lo que sí se está ultimando es una reducción "significativa" de plantilla en nómina, "en funciones administrativas" y desde personal en cargos de alta responsabilidad a otros menores.



Opel ya ha anunciado ajustes de producción y de turnos y el cierre de una planta en Alemania para 2016, mientras que las ventas en Europa se encuentran en su peor nivel en 15 años y llevan 11 meses consecutivos de contracción.



General Motors, a través de Opel, emplea a 40 mil personas en Europa, la mitad de ellas en Alemania y unas 7 mil en la planta de Figueruelas, en Zaragoza.



Girsky aseguró hoy que se está barajando la posibilidad de pasar la producción de modelos no Opel, como los de la marca Chevrolet, a Europa, para evitar despidos o cierres, algo que intentan evitar los sindicatos de trabajadores, actualmente en conversaciones con la compañía.



GM ha forzado un cambio de directiva este verano en Opel para implementar un mayor ajuste y control de gastos o reducción de inventarios.