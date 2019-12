Dudan que Trump pueda romper acuerdos comerciales de Estados Unidos

BALANCE

Donald Trump ha prometido hacer trizas los acuerdos comerciales que Estados Unidos tiene con otros países y multar las importaciones desde México y China.

Incluso se ha negado a comer galletas Oreo para protestar porque Nabisco trasladó su fábrica de galletas de Chicago a México.

Al atacar los acuerdos comerciales, el aspirante presidencial republicano está expresando la creencia, común entre muchos de sus disgustados simpatizantes, de que la competencia extranjera se está robando los empleos estadounidenses y encogiendo los salarios.

“Nos está matando el comercio, destruyendo absolutamente”, dijo Trump.

Su asalto a los acuerdos comerciales –que de alguna forma hace eco a argumentos del aspirante demócrata Bernie Sanders– parecen ganar en política. Pero el análisis de Trump a la forma como los acuerdos comerciales afectan a los trabajadores estadounidenses es fallido y como presidente batallará para cumplir sus promesas.

Estados Unidos tiene un intercambio comercial desbalanceado con otros países. El año pasado importó 2.76 billones de dólares y servicios y exportó 2.22 billones.

La diferencia de 540 mil millones –el déficit comercial– fue la séptima mayor registrada. Sin embargo, desde 1975 Estados Unidos no ha reportado superávit comercial.

Trump, autor del libro The Art of the Deal de 1987 y que fue un éxito en ventas, argumenta que los negociadores estadounidenses son entrampados por astutos negociadores en China, México y Japón y logran entrar al mercado estadounidense sin garantizar el mismo acceso al suyo.

Pero muchos economistas cuestionan los argumentos de base de Trump. Los acuerdos comerciales por lo general tienen poco efecto en los empleos –ya sea positivo o negativo– en parte porque la economía estadounidense ya está abierta a la competencia extranjera.

Fuerzas más grandes como enormes brechas salariales entre Estados Unidos y los países en desarrollo, o la automatización que permite a las empresas reemplazar a los trabajadores, tienen un papel mucho mayor.

Trump prometió dejar de comer galletas Oreo después de que Mondelez International, dueña de Nabisco, anunció que reemplazaría nueve líneas de producción en Chicago con cuatro en México.