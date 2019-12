Erdogan anuncia una 'nueva' Turquía bajo su presidencia

ANKARA, Turquía. (EFE). -El primer ministro de Turquía y presidente electo del país, Recep Tayyip Erdogan, ha insistido en que usará todas las atribuciones que su nuevo cargo le permite y que bajo su mandato surgirá una nueva Turquía con nuevos hábitos, informa hoy la prensa local.

"Usaré toda la autoridad que me confiere la Constitución. Hasta hoy no se ha usado completamente esa autoridad, pero eso no significa necesariamente que yo no vaya a usarla", anunció el jueves por la noche ante parlamentarios de su partido el islamista AKP.

Erdogan rechazó el argumento de que hasta la fecha ha sido "costumbre" que el jefe del Estado, hasta ahora votado por el Parlamento, mantenga una postura discreta. "¿Qué costumbre? Por primera vez un presidente ha sido elegido por el pueblo".

Por tanto, ha surgido una nueva costumbre. La nueva Turquía tendrá nuevas costumbre", prometió el líder conservador. Erdogan aseguró que será su partido el que dé forma a esos nuevos hábitos y que será así como se llegará al objetivo de 2023, la fecha en la que se cumple el centenario de la fundación de la República Turca y a la que Erdogan quiere llegar en el poder.

Durante la campaña para las elecciones presidenciales que Erdogan ganó el pasado domingo, el candidato aseguró varias veces que la Constitución turca confiere poderes ejecutivos a un jefe del Estado elegido por votación popular.

Además, el nuevo presidente ha anunciado su intención de promover un cambio constitucional que convierta Turquía en un sistema presidencialista.

Para eso, Erdogan insistió en que es esencial que el AKP obtenga en los comicios legislativos de 2015 suficientes votos como para poder cambiar la Carta Magna en ese sentido. Por otra parte, la junta electoral central confirmó hoy definitivamente la victoria de Erdogan en las presidenciales del pasado domingo y anunció que el Parlamento será informado oficialmente de ello.