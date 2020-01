No habrá rescate global de España, aseguró ministro Luis de Guindos

MADRID, España (AFP). -"No habrá rescate" global de España tras la ayuda europea a los bancos de hasta 100 mil millones de euros (122 mil 804 millones de dólares), insistió su ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista publicada el martes por el diario barcelonés La Vanguardia.



"España es un país solvente, no habrá rescate", afirmó el ministro que había dicho el lunes que esperaba que el acuerdo de ayuda europea sería formalmente firmado el viernes por los ministros de Finanzas de la Eurozona.



"Ha habido un endeudamiento excesivo del sector bancario y una burbuja inmobiliaria. Corregirlo es extremadamente complicado. Uno de nuestros problemas es que nuestra deuda exterior neta es muy elevada, cerca del 90% del PIB", explicó.



"Las dudas nos perjudican y eso dificulta nuestra financiación" en los mercados, añadió cuando el Tesoro español intentará emitir deuda entre dos mil 500 (3 mil 70 dólares) y 3 mil millones de euros (3 mil 684 dólares) este martes.



España se enfrenta desde hace semanas a tipos de interés muy elevados en el mercado debido a las dudas sobre su capacidad de salir de la crisis y los temores que existen sobre su posible necesidad de un rescate global del país.



"Pero yo creo España es un país competitivo. Tenemos un superávit comercial con la zona euro, tenemos un sector turístico muy competitivo...", continuó. Según de Guindos, "el problema de los países intervenidos no es tanto de una gestión fiscal inadecuada, que lo era, sino de su incapacidad para crecer.



En el caso de España, tiene capacidad para crecer", concluyó.